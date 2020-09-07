شكرا لمتابعة خبر عن التحالف : يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين باتجاه السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قيادة التحالف العربي ، الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020م ، إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.

وأكد الناطق الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي ، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية في الأجواء اليمنية ، أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.

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وأشار المالكي إلى أن جماعة الحوثي أطلقت الطائرة المسيرة باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وكانت الدفاعات الجوية للتحالف قد تمكنت من اعتراض خلال الساعات الماضية طائرة أخرى أطلقت باتجاه السعودية.