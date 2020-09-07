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عدن - ياسمين التهامي - ابن زايد سيذهب واشنطن بحجة التوقيع على معاهدة التطبيع مع إسرائيل.. لكن الهدف الحقيقي مختلف تمامًا: سيكون أمير قطر بانتظاره!!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الإعلامي القطري البارز عبدالله العذبة مفاجأة مدويّة عن وجود ما أسماها “شفاعة”؛ للسماح لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بدخول واشنطن؛ بحجة التوقيع على “معاهدة” التطبيع مع حليفه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي. لكن حقيقة الأمر -وفقاً للعذبة- هو السماح لمحمد بن زايد بلقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد هناك؛ ليقبل الأخير إعادة العلاقات مع الإمارة وتوابعها قبيل الانتخابات الأميركية . ومن المتوقع ان يتم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل في حفل في البيت الأبيض في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحضور نتنياهو وابن زايد، وفقاً لما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، يمارس ضغوطا على ومن المتوقع ان يتم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل في حفل في البيت الأبيض في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحضور نتنياهو وابن زايد، وفقاً لما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، يمارس ضغوطا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، لحضور حفل توقيع اتفاقية التطبيع . وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ”التاريخي”، وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس”، و”فتح”، و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية”. المصدر: وطن

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