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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. الحوثيون يردون على التحالف ويصدرون هذا البيان العسكري !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت جماعة الحوثيين مساء اليوم استهداف مطار أبها جنوبي السعودية بطائرات مسيرة. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان، إن سلاح الجو المسير التابع لجماعته نفذ هجوما واسعا على مطار أبها الدولي بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية وأهدافا حساسة. وزعم سيريع أن الإصابات كانت دقيقة.. مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على غارات التحالف في اليمن. وكان التحالف العربي أعلن قبل قليل اعتراض وتدمير طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق المجال الجوي اليمني، أطلقها الحوثيون صوب المملكة.

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