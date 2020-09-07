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عدن - ياسمين التهامي - قائد قوات التحالف في قبضة جماعة الحوثي فى مأرب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت مصادر إعلامية مساء اليوم الأحد بأن قوات الحوثي تمكنت من أسر قائد قوات التحالف في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب. وقالت مصادر إعلام حوثية نقلا عن مصدر عسكري قوله “بأن قوات الحوثي ، تمكنت من أسر قائد قوات التحالف في جبهة رحبة ” الشيخ جمال علي بحيبح” وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي خاضت معارك شرسة ضد قوات الجيش الوطني تمكنت خلالها من تحقيق إنجازات ميدانية جديدة في سير المعارك التي تشهدها جبهة رحبة. مليشيا الحوثي تأسر قائد التحالف مأرب وأوضحت المصادر، أن قوات الجيش الوطني نفذت صباح اليوم عدد من الزحوفات الميدانية صوب مواقع وثكنات الحوثيين في أقصى وادي اللب ، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين . وأضافت المصادر، أن من بين أبرز قتلى قيادات قوات الجيش الوطني في مارب عبدربه محمد ابوعشة، سلطان عبدالله محمد ابوعشة.

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