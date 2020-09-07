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عدن - ياسمين التهامي - سيدة سعودية توثق لحظة وضع ‘‘السحر’’ أمام منزلها وتؤكد: أنا مهددة بالقتل و رأس الحية تم إطلاق سراحه (فيديو)
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جديد اب برس
هاشتاج #ساعدوا_ام_نواف_من_السحره التراند في تويتر في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية. وأوضح مغردون أن سيدة سعودية تُدعى أم نواف، وثقت مقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بعمل “سحر” لها، حيث قام بحفر في الأرض ووضع أشياء غريبة. وقالت السيدة إن السحرة دمروا حياتها، وكل يوم بقومون بوضع الأسحار لها ، مؤكدة أن ما يقومون به شر عظيم.وأضافت: “رأس الحية تم إطلاق سراحه رغم تهديده بالقتل، والسواقين مدفوع لهم فلوس”. وتابعت : “كل سنة أنقل من مكان لمكان بسبب الساحر وأعوانه ومن كانت تدفع لهم الأموال لأني كشفت رأس الحية وأعوانه، وضعي صعب جدًا، دمروا حياتي ويهددوني بالقتل في كل مكان لا زوج ولا عمل ولا بيت ملك”. وواصلت: “عذبوني الله ينتقم منهم وهيئة الأمر بالمعروف لم تمسكهم وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم”. *مواقع التواصل الاجتماعي
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