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عدن - ياسمين التهامي - أكاديمي سعودي يثير ضجة بعد حديثه عن صداقة ‘‘الرجل والمرأة’’: هذا ما يحدث كيميائيًا عندما يقتربان من بعضهما!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أكاديمي سعودي شهير في إثارة الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية، عقب حديثة عن علاقة الرجل بالمرأة، وماذا يحدث لكل منهما. وكتب الأكاديمي أسامة الجامع ، في حسابه على تويتر: ” لا أؤمن بوجود صداقة بين الرجل والمرأة، هي إما علاقة مهنية أو علاقة عاطفية أو لا توجد علاقة على الاطلاق ” . وتابع: ” إن اقتراب المرأة من الرجل له أثر كيميائي تلقائي على الطرفين خاصة الرجل، الموضوع لا علاقة له بسوء ظن بل هو أمر طبيعي مهما كان أحدهما على خلق رفيع. وردًا على ذلك، انهالت الردود على تغريدة الجامع ، فقالت مغردة : ” ههههه طيب عندي أصدقاء من ٤ سنوات ولا يعني بحبهم في المستقبل؟ ” . وأضاف أخر : ” الكبت الذي فرضته الصحوة وجعلت الرجل يرى المرأة شيء ممنوع أنتج لنا تلوث غريب مع بداية الانفتاح ولكن مع السنوات سوف تكون الأمور أكثر طبيعية، من رأيي أن تكون الدراسة الجامعية مختلطة حتى يصبح المجتمع منفتح على بعض بحدود الاحترام والذوق العام” . وقالت مغردة : ” فيه علاقة صداقة للسليمين عقلياً أما المرضى فما عليهم شرهه … ( فيطمع الذي في قلبه مرض ) ما قال فيطمع الرجل ، فيه فرق ، عندي أصدقاء من عشر سنوات وعلاقة الصداقة مستمرة وثابتة” . *تويتر

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