شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الخطوط الجوية السعودية تفاجئ الجميع بإعلان جديد عن موعد عودة الرحلات الدولية وتكشف عن تغير طارئ في الرحلات الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت هيئة الطيران السعودي أو الخطوط الجوية السعودية عن التصريحات الأخيرة التي أنتشرت بشأن عودة الرحلات الدولية مرة أخري عبر الخطوط الجوية السعودية.

وفي سياق متصل فقد أكدت هيئة الطيران المدني السعودي أنها حتي تلك اللحظة لم تحدد أي تاريخ بشأن عودة استئناف الرحلات الدولية مشيراً الي أن ذلك مرتبط أرتباط كامل بالمتغيرات الخاصة بفيروس كورونا ونسبة الإصابة.

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من جانبها فقد أكدت هيئة الطيران المدني السعودي في بيان رسمي مقتضب اليوم ، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أن القرار يأتي وفقا لتقييم الجهات المختصة.

من جانب فقد أهابت هيئة الطيران المدني السعودي بالجميع أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الموثوقة وان يتحرو الدقة في تلك المعلومات.

وفي وقت سابق فقد أعادت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي خطوط الطيران والرحلات الداخلية مرة اخري ولكن مع جميع الإجراءات الأحترازية المشددة لجميع المسافرين.