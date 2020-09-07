شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن مفاجأة غير متوقعة حدثت في المباراة النارية التي جمعت بين كرواتيا والبرتغال وانتهت بفوز الأخير 4 - 1 ..شاهد بالفيديو جنون عصام الشوالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر موقع ميركاتو داي المتخصص بالفعاليات الرياضية ، ملخص تفصيلي لمباراة القمة التي جمعت بين البرتغال وكرواتيا في إحدى امس السبت، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري الامم الاوروبية موسم 2021/2020، والتي غاب عنها نجم يوفنتوس “كريستيانو رونالدو” بسبب لدغة نحلة أثناء التدريبات التحضيرية للقاء.

أقيمت المباراة على ملعب الدراجاو التابع لنادي بورتو، وانطلقت في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت ألسعودية، و18:45 بتوقيت جرينيتش.

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وبث لقاء البرتغال وكرواتيا على قناة “سبورت تي في 1 البرتغالية” وقناة سبورت 1 التشيكية، وقناة دازن 1 اتش دي الألمانية، بالاضافة لقناة ليكيب تي في، وقناة RTP 1 وقناة كواترو الإسبانية.

واستطاع منتخب البرتغال تحقيق فوز عريض قوامه 4 أهداف مقابل هدف، ليتصدر المجموعة الثالثة بالتصنيف A بمنافسات دوري الأمم الأوروبية، بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا الذي هزم السويد بهدف نجم باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” في نفس التوقيت.

ولم يُحالف التوفيق نجوم المنتخب البرتغالي خلال الشوط الأول أمام منتخب كرواتيا، حيث تصدى القائم الأيسر لتسديدتين من جواو كانسيلو ورودريجو، وأبعد القائم الأيمن رأسية من المهاجم دييجو جوتا.

لكن البرتغال نجحت أخيرًا في نهاية الشوط الأول من تسجيل هدف التقدم بتصويبة قوية من “كانسيلو” تحت أنظار كريستيانو رونالدو الذي تواجد في المدرجات لمتابعة اللقاء بسبب تعرض ساقه للدغة من نحلة خلال التدريبات أدت إلى تورم المنطقة المصابة، ليُبعده المدرب فيرناندو سانتوس عن القائمة.

وخلال الشوط الثاني أضاف المنتخب البرتغالي ثلاثة أهداف أخرى بواسطة دييجو جوتا وجواو فيليكس وآندري سيلفا، وتكفل البديل بيتكوفيتش من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه لكرواتيا في الوقت المحتسب بدل من ضائع.

ولم يخض منتخب البرتغال أي مباراة دولية منذ تاريخ 17 نوفمبر 2019 عندما هزم لوكسمبورج بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أوروبا 2020 التي تأجلت لمدة سنة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبالمثل لم يلعب منتخب كرواتيا بقيادة المدرب “زلاتكو داليتش” أي مباراة دولية منذ يوم 19 نوفمبر 2019 عندما هزم جورجيا 1/2 في لقاء ودي، وكانت آخر مباراة رسمية للفريق قبلها بثلاثة أيام أمام سلوفاكيا وانتهت لصالحه بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2020.