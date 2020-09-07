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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد عامين من جريمتها.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتلة ”طفل البساتين” في عدن

بعد نحو عامان على الجريمة المروعة التي اشتهرت بإسم " طفل البساتين " تم اليوم الأحد اسدال الستارة نهائيا على الجريمة البشعة . اعدمت السلطات القضائية اليوم في العاصمة المؤقتة عدن المدانة " بلقيس فرحان قايد" والتي تبلغ "34"عاما رميا بالرصاص بساحة عامة في البساتين بمديرية دار سعد. وسبق أن تم إعدام المتورطين في الحادثة قبل عام ونصف في نفس الساحة ، وتم تأخير تنفيذ الحكم بحق المدانة " بلقيس " نظرا لحملها وحتى تضع مولودها ويبلغ عامان بحسب القانون والشرع . هذا وأشرف على تنفيذ حكم القصاص بحق المدانين، كلاً من د. يزيد عطروش، ومدير وحدة الطب الشرعي صلاح محمد حسين، وبحضور وكيل نيابة دار سعيد ومدير شرطة دار سعد الذرحاني وخليل فتحي احمد نائب قائد الحزام الامني قطاع كريتر وقائد قطاع المنصورة العقيد كمال الحالمي وعدد من القيادات الامنية والعسكرية. وعقب الانتهاء من تنفيذ حكم الإعدام نُقل جثمان المدانة " بلقيس" إلى مستشفى الصداقة لتسليمها لذويها. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: مكافئة من الملك سلمان بن عبد العزيز وصدور مرسوم ملكي بهذه المكافئة ( نص المرسوم ) الكويت تطالب مواطنيها بسرعة بيع ممتلكاتهم في سلطنة عمان.. مرسوم سلطاني صادم بعد عامين من جريمتها.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتلة ”طفل البساتين” في عدن.. فيديو نور بن لادن تطلق اقوى تهديد لأمريكا .. هجوم مماثل لما حدث في 11 سبتمبر شاهد بالفيديد.. المختطف السابق ''موسى الخنيزي'' يكشف معلومات جديدة بعد صدور الأحكام في قضية خاطفته لاتتناول العسل على الريق اذا كنت مصاب بهذا المرض الخطير Advertisements خطط لها ضابطان رفيعا المستوى .. تفاصيل إحباط أخطر مؤامرة تستهدف الأمن الكويتي 7 أنواع مختلفة من الملح… بعضها يعالج ضغط الدم والسرطان بعد “فيديو البكيني”.. شاهد: الكويتية “دلال المسلم” تثير الجدل مجددًا.. وتكشف سببًا غريبًا لعدم زواجها! ضربة استباقية لـ”التحالف” تُسقط طائرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية قبل وصولها المملكة فيصل القاسم يسخر من الرئيس عبد ربه منصور هادي ويطلق عليه هذا الوصف بطلاقة وفصاحة كأنه أجنبي.. شاهد: شاب سعودي يشرح بلهجة بريطانية تاريخ أحد معالم نجران الأثرية.. فيديو كاتب سعودي يتهم النساء بالسبب في الفقر .. وهاشتاق “حملة تبليك فواز اللعبون” يتصدر تويتر طبيبة تكشف أخطر علامات مرض السرطان شاهد بالفيديو.. أب سعودي يعذب طفله ويرسل الفيديوهات إلى طليقته المصرية.. والسبب صادم!

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