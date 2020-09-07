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صنعاء - ياسمين الخيامي - صنعاء .. مساهمون في شركة قصر السلطانة يحتجون أمام البرلمان مطالبين بالإفراج عن رئيسة الشركة وهيئة الرئاسة تحيل طلباتهم إلى وزير في الحكومة

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