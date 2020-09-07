شكرا لبحثكم عن خبر مصرع العقيد ”الصوفي” قائد قواة الاستطلاع التابع لمليشيا الحوثي في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الإنقلابية، مصرعه، في محافظة الجوف (شمالي اليمن) برصاص الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وأكدت مصادر ميدانية، مصرع مايسمى بـ قائد قوة الاستطلاع في لواء الصماد التابع لميليشيات الحوثي ( العقيد محمد ناصر الصوفي) بمعارك مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجوف. وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مناطق واسعة في محافظة الجوف، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الإنقلابية، التي تكبدت خسائر فادحة وقتل العشرات من عناصرها من بينهم قيادات بارزة في الجماعة.

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