شكرا لبحثكم عن خبر جامعة عدن تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جامعة عدن عن فتح باب التسجيل والقبول للعام الجامعي الجديد 2020/2021 لكافة خريجي الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي في احدى الكليات التابعة لها.

ونشرت الجامعة جدول مواعيد التسجيل، كما وضعت ماهية الوثائق المطلوب رفعها اثناء عملية التسجيل (التنسيق)، اذ طالبت:

1. صورة ملونة من شهادة انهاء المرحلة الثانوية العامة.

2. صورة ملونة من اثبات الهوية ( بطاقة شخصية – جواز سفر – شهادة ميلاد – بطاقة عائلية ).

3. صورة شخصية ملونة حديثة التصوير.

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4. صورة ملونة من سند تسديد رسوم التسجيل الصادر من شركة العمقي للصرافة.

واعتمدت الجامعة آلية جديدة للتسجيل (التنسيق) في جامعة عدن بدءا من العام القادم، حيث تضمن تجربة سهلة وسلسة للطالب لإتمام العملية.

واشارت ان عملية التسجيل (التنسيق) ستكون عبر تطبيق للهاتف المحمول، لافتة ان "التطبيق يوفر وسيلة سهلة وعملية للتسجيل في كليات الجامعة ومن خلاله سيتم اشعار المتقدم سواء بقبول طلبه او رفضه عن طريق الاشعارات، وما يتوجب عليه لاحقا بعد إتمام عملية التسجيل (التنسيق)، ومن خلاله أيضا يتم طباعة كرت التنسيق الخاص بالطالب والذي يسمح له بالدخول للامتحانات (في الكليات التي تعتمد امتحان مفاضلة)".

كما نشرت الجامعة فيديو يوضح آلية التسجيل (التنسيق) باستخدام التطبيق مع مراعاة تواريخ بدء عملية التسجيل في الكليات كما هو موضح في جدول المواعيد اعلاه.

وتستقبل جامعة عدن كل عام عشرات الالاف من الطلاب والطالبات الملتحقين بالكليات، منهم الالاف عبر التعليم الموازي برسوم مالية كبيرة، فضلا عن رسوم السنة التحضيرية التي تم فرضها قبل اعوام قليلة على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي،ومع ذلك تعاني ادارات عدة في الجامعة من شح في موازناتها التشغيلية.