شكرا لبحثكم عن خبر بعد حملة استنكار واسعة.. مليشيا الحوثي تعلن تراجعها بشأن تحويل محيط ”دار الحمد” الى مقبرة لقتلاها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية مطلعة، اليوم السبت، بأن لجنة عليا تابعة لحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، قامت بمعاينة الساحة المحيطة بفندق دار الحمد.

وبينت المصادر أن اللجنة وجهت الجهات المعنية بالعمل على منع "تحويل ساحته الى مقبرة"، بما في ذلك "رفع الجثامين وضبط من قام بدفنها في ساحة الدار الخميس الماضي"، وفق بلاغ.

و جاء هذا الاعلان في أعقاب انتقادات وردود فعل رافضة لمساعي تحويل ساحة القصر التاريخي العريق، إلى مقبرة لصرعى المليشيا.

وكان برلمانيون ومثقفون وصحفيون وسياسيون أطلقوا مناشدة عاجلة الى حكومة المليشيا بصنعاء، ومنظمة اليونيسكو، من أجل وقف "تحويل حرم فندق دار الحمد العريق إلى مقبرة".

ودعا البيان على وجه الخصوص،"عقلاء الحوثيين"، الى التدخل السريع والعاجل، للحفاظ على فندق دار الحمد، كمحمية طبيعية ومتنفسا للنشاط الثقافي والسياحي في البلاد.

و اقتحم مسلحون تابعون للمليشيا، في وقت سابق حديقة القصر الأثري، و شرعوا في حفر قبور لصرعاهم على جبهات قتال متعددة.

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