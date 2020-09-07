شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثة شاب يمني في منزله بعد يوم من منشور بالفيسبوك يحمل ”أفكار الحادية” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، السبت، بأنه تم العثور على جثة شاب يمني في منزله بعد يوم من منشور يحمل "افكار الحادية".

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن شاب يدعى لؤي صدام من مديرية فرع العدين، محافظة إب، وجد مشنوق في ظروف غامضة اليوم بمنزله بعد يوم واحد من قيامه بعمل منشور على صفحته بالفيسبوك تحدث فيه أفكار الحادية.

ونوهت المصادر بأن الانباء متضاربة بين أنه انتحر أو قتل.

وارتفعت في الآونة الأخيرة حالات الالحاد بين الشباب بفعل تأثيرات الغزو الثقافي والفكري وغسيل الدماغ من قبل تيارات وجهات لاهوتيه تختفي وراء مسميات متعددة.

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