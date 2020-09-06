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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح المستشفى الميداني بمديرية تريم بتمويل كويتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، المستشفى الميداني بمديرية تريم، بتمويل الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والاغاثية.
,يستهدف المستشفى، المصابين بالحميات وحالات الاشتباه بفيروس كورونا.
ويحوي المستشفى 60 سريرا وأقسام للطوارئ والرقود والعزل والعناية المركزة بالإضافة الى المختبر والصيدلية الخاصة بالمستشفى.
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