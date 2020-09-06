شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح المستشفى الميداني بمديرية تريم بتمويل كويتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، المستشفى الميداني بمديرية تريم، بتمويل الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والاغاثية.

Advertisements ,يستهدف المستشفى، المصابين بالحميات وحالات الاشتباه بفيروس كورونا. ويحوي المستشفى 60 سريرا وأقسام للطوارئ والرقود والعزل والعناية المركزة بالإضافة الى المختبر والصيدلية الخاصة بالمستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح المستشفى الميداني بمديرية تريم بتمويل كويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.