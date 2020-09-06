ورشة عمل بمأرب تناقش اثار المتغيرات المناخية على اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت اليوم بمأرب ورشة عمل حول المتغيرات المناخية في اليمن وأثرها نظمها فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة تحت شعار "من التصحر الى الفيضانات والسيول".



وفي افتتاح الورشة اشار وكيل وزارة المياه والبيئة القائم باعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عمار العولقي، ووكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله احمد الباكري، الى ن اليمن دخلت في نطاق العواصف المدارية نتيجة المتغيرات المناخية العالمية وهذا ادى الى تغيرات في الطقس

وتسبب في العديد من العواصف والاعاصير والسيول التي شهدتها المحافظات الشرقية والساحلية نتج عنها العديد من الكوارث.

ونوها الى ان دخول اليمن في نطاق المتغيرات المناخية معرفة الجميع كيفية التكيف مع متغيراتها والتفكير بطريق مختلف في عملية التخطيط والتنفيذ للمشاريع التنموية وتخطيط المدن والابتعاد في البناء عن اماكن السيول والمنخفضات في السواحل الى جانب اعادة النظر في عملية تخطيط الطرق وحمايتها من السيول والاعاصير.

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ولفت العولقي والباكري الى التأثيرات المناخية على محافظة مأرب خلال الاشهر الماضية والتي شهدت فيها سيول كبيرة ادت الى تدمير العديد من المنازل ومخيمات النازحين الى جانب فيضان سد مأرب لاول مرة منذ انشائه وخروج الماء من المنساح في طريق لم يكن احد يعد يعرف انها كانت مجار للسيول والمياه.

وشددا على اهمية ايجاد وعي مجتمعي ورسمي بالتغيرات المناخية واثرها على البيئة والطقس والمناخ والمساحة الخضراء والتصحر، وكيفية التكيف معها والتخطيط الجيد لتنفيذ المشاريع بعيدا عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتشارك مع العالم لمواجهة المتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية كون جميع دول العالم تتشارك في هذه البيئة.

وكان مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة المهندس محمد العبادي قد استعرض في كلمته الترحيبية برامج الورشة التي تستهدف مدراء عموم المكاتب ذات العلاقة بالسلطة المحلية من مياه وتخطيط وزراعة وصحة وسياحة وامن وغيرها، بهدف اكسابهم المعلومات والمعارف اللازمة بالمتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية وكيفية التكيف معها ومراعاة هذه المتغيرات في عمليات التخطيط وتنفيذ المشاريع وحماية المواطنين من كوارثها وحماية مواردهم المائية والزراعية.

مشيرا الى ان الورشة التي يحضرها عدد من مدراء العموم في ديوان الهيئة العامة لحماية البيئة وفروعها في المحافظات المحررة ستناقش ثلاث اوراق عمل تتمحور حول المتغيرات المناخية في اليمن، التصحر وتكوين الكثبان الرملية وتدهور المراعي الطبيعية، الى جانب التغيرات البيئي في البرية الصحراوية وشبه الصحراوية اليمنية في ظل التغيرات المناخية على اليمن..