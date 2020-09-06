شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 6 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

ما لا تعرفه عن قصر السلطان القعيطي في حضرموت وتاريخ السلطنة https://www.elyamnelaraby.com/499444/ صحيفة: الإصلاح يمهد لاستخدام طائرات تركية مسيّرة https://www.elyamnelaraby.com/499449/ مجلي:قوات الجيش الوطني حققت انتصارات استراتيجية في مختلف الجبهات https://www.elyamnelaraby.com/499458/ الحضرمي: تعنت الحوثي واستمراره في الحرب يشكل عائقا حقيقيا لجهود المبعوث الأممي https://www.elyamnelaraby.com/499460/ الخنبشي يدشن العام الدراسي الجديد بمحافظة شبوة https://www.elyamnelaraby.com/499465/ محافظ المهرة يوجه بتعزيز صندوق التنمية البشرية ب "100" مليون ريال Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/499469/ الحكومة الشرعية تحذر من استغلال الحوثي لاتفاق ستوكهولم https://www.elyamnelaraby.com/499482/ الخنبشي وبن عديو يفتتحان ويتفقدان عددا من المشاريع في شبوة https://www.elyamnelaraby.com/499502/ جامعة عدن تدشن التسجيل والقبول الكترونيا للعام الجامعي الجديد https://www.elyamnelaraby.com/499503/ 810 منازل فجرتها ميليشيا الحوثي منذ بداية الانقلاب في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/499517/ جدل على مواقع التواصل الإجتماعي حول مقتل "كشكوش" في صفوف الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/499524 إسقاط وتدمير 23 طائرة مسيّرة للحوثيين في أغسطس https://www.elyamnelaraby.com/499525/

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