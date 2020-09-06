شكرا لمتابعة خبر عن اشتداد المعارك في مديرية ماهلية وانقطاع تام للخط الدولي بين العاصمة صنعاء ومأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت المعارك العنيفة والمستمرة بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي في قطع الخط الدولي بين صنعاء ومأرببشكل كامل.

وقالت مصادر محلية بأنه تم قطع الخط الدولي ارابط بين صنعاء ومارب كامل بعد اشتداد المعارك في ماهليه بمحافظة مأرب. وأرجعت المصادر مسؤولية قطع الخط إلى جماعة الحوثي التي تحاول بكل جهودها فتح جبهات جديدة في محاولة إرباك لقوات الجيش الوطني في محافظة مأرب.

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