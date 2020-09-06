شكرا لمتابعة خبر عن تجدد المواجهات بين الانتقالي وقوات الشرعية في ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية امس السبت وبداية اليوم الاحد عن ، سقوط قتلى وجرحى إثر تجدد المواجهات العنيفة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية من جهة أخرى، في مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين.

وقالت المصادر إن خط التماس الفاصل بين القوتين، في منطقتي الطرية والشيخ سالم بمدينة شقرة، شهد في الساعات الأخيرة من يوم السبت، ”معارك طاحنة وبحسب المصادر، فقد سقط إثر تلك الاشتباكات، عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.

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وعزا الناطق باسم محور أبين التابع لمليشيات الانتقالي الجنوبي النقيب محمد النقيب، فجر الأحد، تجدد المعارك بسبب خروقات القوات الحكومية حسب وصفه..

وقال النقيب، إن القوات الحكومية أطلقت طائرتين مسيرتين، وكذلك شنت قصفا مدفعيا بقذائف الدبابات، بالإضافة إلى قذائف الهاون، على المواقع التي تتمركز فيها القوات الجنوبية“.

وأكد النقيب ان قوات الانتقالي قامت بالرد على ماسماه الانتهاكات الحكومية “.

يذكر إلى أن المملكة العربية السعودية، قد حدَّدت أواخر شهر يوليو الماضي، آلية تنفيذية لتسريع اتفاق الرياض، وقد كان أبرز ما تضمنته، وقف إطلاق النار بين طرفي المواجهات في محافظة أبين.

ويتبادل الطرفان منذ تحديد الية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الاتهامات ببدء القصف وسط دعوات مجتمعية لايقاف نزيف الدم الذي تشهده مناطق محافظة ابين بين طرفين من المفترض ان يكونا في خندق واحد لتحرير اليمن من المليشيات الحوثية وفقا لناشطين يمنيين ..