شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات عنيفة ونيران في طائرة ركاب أميركية أثناء هبوطها.. وقناة الحرة تصفها بـ“اللحظات المرعبة” (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انفجارات عنيفة ونيران في طائرة ركاب أميركية أثناء هبوطها.. وقناة الحرة تصفها بـ“اللحظات المرعبة” (شاهد)

حبس ركاب طائرة أميركية أنفاسهم إثر اشتعال النيران في أحد محركاتها، بعد دقائق من إقلاعها مساء السبت الماضي من مدينة هونولولو بولاية هاواي الأميركية. لحظات مرعبة ونشر أحد ركاب الطائرة، التي كانت قد أقلعت من قاعدة هيكام الجوية متجهة إلى جزيرة غوام في المحيط الهادئ، مقطع فيديو يوثق تلك اللحظات المرعبة، فيما التقط آخرون على الأرض صور الطائرة أثناء هبوطها اضطراريا، بينما كانت النيران مشتعلة بها. ويظهر الفيديو مقصورة الطائرة في ظلام حالك، ثم يظهر وميض من الضوء من خارج النافذة، فيما تسمع أصوات تشبه الانفجارات. هبوط اضطراري وعلى الأرض، التقط أحد السكان المحليين مقطعا للطائرة، أثناء الهبوط الاضطراري، ويسمع في الفيديو شخص وهو يقول: “ياإلهي، إنه مشهد مرعب”. ويظهر وميض من الضوء حول الطائرة: وفي فيديو آخر، يقول شاهد عيان إنه سمع أصوات انفجارات، ثم شاهد ألسنة اللهب تخرج من المحرك: وقالت شبكة “أيه بي سي” الأميركية، إن الطائرة حطت بسلام، ولم تحدث إصابات بين الركاب، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات عنيفة ونيران في طائرة ركاب أميركية أثناء هبوطها.. وقناة الحرة تصفها بـ“اللحظات المرعبة” (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.