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عدن - ياسمين التهامي - انفجارات عنيفة ونيران في طائرة ركاب أميركية أثناء هبوطها.. وقناة الحرة تصفها بـ“اللحظات المرعبة” (شاهد)
وفي فيديو آخر، يقول شاهد عيان إنه سمع أصوات انفجارات، ثم شاهد ألسنة اللهب تخرج من المحرك: وقالت شبكة “أيه بي سي” الأميركية، إن الطائرة حطت بسلام، ولم تحدث إصابات بين الركاب، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا.
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