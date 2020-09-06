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عدن - ياسمين التهامي - بعدما أثارت ضجة ... كشف حقيقة صورة الممشى الذي فرشه رجل عماني مهراً لعروسه!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورا تعود لعام 2016 لرجل عماني، زعموا أنه عريس فرش مهر عروسته أوراقا نقدية على الأرض وألحّ أن تمشي عليه. ونفت وسائل إعلامية هذه الإشاعات التي تم تداولها بشكل واسع، وبينت أن الصورة لا تتعلق بمهر أو زواج. والحقيقة أن الصورة تظهر أطول لوحة تبرع بالأوراق النقدية والتي تسمى “عمان العطاء” خلال احتفال في نادي السيب عام 2016، الذي تضمن عرض مجموعة من إصدارات العملات الورقية والمعدنية لعمان، بالإضافة إلى عملات بعض الدول الأخرى. شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

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