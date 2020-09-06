شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زوجة الفنان عاصي الحلاني تذهل الجميع بجمالها الخارق .. ظهرت كأنها حورية من الجنة وتراقصت بطريقة مثيرة ..وما حدث في عيد ميلادها صدم الجميع ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت زوجة الفنان عاصي الحلاني موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي برقصتها الطفولية في عيد ميلادها .

ونشرت كوليت بولس الحلاني، على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفلة ميلادها وهي ترقص مع بناتها والعاملات في المنزل .

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وظهرت زوجة عاصي الحلاني وهي ترقص بطريقة عفوية وطفولية مع اولادها والعاملات في المنزل ، وما لفت انظار المتابعين هو حفاظها على جمالها ورشاقتها .

وعلق أحد المتابعين على الفيديو بالقول أن الأم تبدو أصغر من بناتها .

يُذكر أن كوليت بولس الحلاني، هي عارضة أزياء لبنانية ، ولدت في بيروت من عائلة مسيحية مارونية تزوجت من الفنان عاصي الحلاني بعد ان تعرفت عليه خلال مشاركتها في كليب أغنيته “واني مارق مريت”، فنشأت علاقة اعجاب وحب بينهما، تكللت بالزواج عام 1995م، وأنجبت منه 3 أولاد: الوليد، ماريتا، دانا.