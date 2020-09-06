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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. ” قناة الحوثيين ” تبث خبر صادم وطارئ قبل قليل في شريطها العاجل… إليكم التفاصيل..!

اعلن المتحدث الرسمي لقوات صنعاء العميد يحيى سريع عن تنفيذ سلاح الجو هجوما واسعا بعدد من الطائرات المسيرة على مواقع عسكرية وأهداف حساسة في مطار أبها الدولي. وأكد سريع، في خبر نقلته “قناة المسيرة” التابعة لجماعة أنصارالله “الحوثيين” أن سلاح الجو المسير أصاب أهدافه بدقة. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: خطط لها ضابطان رفيعا المستوى .. تفاصيل إحباط أخطر مؤامرة تستهدف الأمن الكويتي 7 أنواع مختلفة من الملح… بعضها يعالج ضغط الدم والسرطان بعد “فيديو البكيني”.. شاهد: الكويتية “دلال المسلم” تثير الجدل مجددًا.. وتكشف سببًا غريبًا لعدم زواجها! Advertisements ضربة استباقية لـ”التحالف” تُسقط طائرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية قبل وصولها المملكة فيصل القاسم يسخر من الرئيس عبد ربه منصور هادي ويطلق عليه هذا الوصف بطلاقة وفصاحة كأنه أجنبي.. شاهد: شاب سعودي يشرح بلهجة بريطانية تاريخ أحد معالم نجران الأثرية.. فيديو كاتب سعودي يتهم النساء بالسبب في الفقر .. وهاشتاق “حملة تبليك فواز اللعبون” يتصدر تويتر طبيبة تكشف أخطر علامات مرض السرطان شاهد بالفيديو.. أب سعودي يعذب طفله ويرسل الفيديوهات إلى طليقته المصرية.. والسبب صادم! وأشار متحدث قوات صنعاء أن استهداف مواقع عسكرية في مطار أبها يأتي ردا على التصعيد الجوي المتواصل واستمرار العدوان والحصار على بلدنا.”حسب تعبيره”

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