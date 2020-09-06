شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ورد قبل قليل .. مليشيا الحوثي تأسر قائد قوات التحالف في مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ورد قبل قليل .. مليشيا الحوثي تأسر قائد قوات التحالف في مأرب

أفادت مصادر إعلامية مساء اليوم الأحد بأن قوات الحوثي تمكنت من أسر قائد قوات التحالف في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب.

وقالت مصادر إعلام حوثية نقلا عن مصدر عسكري قوله “بأن قوات الحوثي ، تمكنت من أسر قائد قوات التحالف في جبهة رحبة ” الشيخ جمال علي بحيبح”.

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

خطط لها ضابطان رفيعا المستوى .. تفاصيل إحباط أخطر مؤامرة تستهدف الأمن الكويتي

7 أنواع مختلفة من الملح… بعضها يعالج ضغط الدم والسرطان

بعد “فيديو البكيني”.. شاهد: الكويتية “دلال المسلم” تثير الجدل مجددًا.. وتكشف سببًا غريبًا لعدم زواجها!

ضربة استباقية لـ”التحالف” تُسقط طائرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية قبل وصولها المملكة

Advertisements

فيصل القاسم يسخر من الرئيس عبد ربه منصور هادي ويطلق عليه هذا الوصف

بطلاقة وفصاحة كأنه أجنبي.. شاهد: شاب سعودي يشرح بلهجة بريطانية تاريخ أحد معالم نجران الأثرية.. فيديو

كاتب سعودي يتهم النساء بالسبب في الفقر .. وهاشتاق “حملة تبليك فواز اللعبون” يتصدر تويتر

طبيبة تكشف أخطر علامات مرض السرطان

شاهد بالفيديو.. أب سعودي يعذب طفله ويرسل الفيديوهات إلى طليقته المصرية.. والسبب صادم!

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي خاضت معارك شرسة ضد قوات الجيش الوطني تمكنت خلالها من تحقيق إنجازات ميدانية جديدة في سير المعارك التي تشهدها جبهة رحبة.



مليشيا الحوثي تأسر قائد التحالف مأرب

وأوضحت المصادر، أن قوات الجيش الوطني نفذت صباح اليوم عدد من الزحوفات الميدانية صوب مواقع وثكنات الحوثيين في أقصى وادي اللب ، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين .

وأضافت المصادر، أن من بين أبرز قتلى قيادات قوات الجيش الوطني في مارب عبدربه محمد ابوعشة، سلطان عبدالله محمد ابوعشة.