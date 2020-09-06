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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضربة استباقية لـ”التحالف” تُسقط طائرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية قبل وصولها المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد- مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة. *واس ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: خطط لها ضابطان رفيعا المستوى .. تفاصيل إحباط أخطر مؤامرة تستهدف الأمن الكويتي 7 أنواع مختلفة من الملح… بعضها يعالج ضغط الدم والسرطان بعد “فيديو البكيني”.. شاهد: الكويتية “دلال المسلم” تثير الجدل مجددًا.. وتكشف سببًا غريبًا لعدم زواجها! Advertisements ضربة استباقية لـ”التحالف” تُسقط طائرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية قبل وصولها المملكة فيصل القاسم يسخر من الرئيس عبد ربه منصور هادي ويطلق عليه هذا الوصف بطلاقة وفصاحة كأنه أجنبي.. شاهد: شاب سعودي يشرح بلهجة بريطانية تاريخ أحد معالم نجران الأثرية.. فيديو كاتب سعودي يتهم النساء بالسبب في الفقر .. وهاشتاق “حملة تبليك فواز اللعبون” يتصدر تويتر طبيبة تكشف أخطر علامات مرض السرطان شاهد بالفيديو.. أب سعودي يعذب طفله ويرسل الفيديوهات إلى طليقته المصرية.. والسبب صادم!

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