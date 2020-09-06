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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دفاعات التحالف تدمر "مسيرة" حوثية مفخخة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه أراضي المملكة.
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية في اتجاه السعودية".
وأضاف أن "المليشيا أطلقت الطائرة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة".
وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف أكدت أنها أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.
ودأبت مليشيا الحوثي على محاولة توجيه مفخخاتها لمنطاق مأهولة بالسكان في السعودية، وسط تنديد دولي وإقليمي بممارسات الجماعة الموالية لإيران.
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