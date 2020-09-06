جدل على مواقع التواصل الإجتماعي حول مقتل "كشكوش" في صفوف الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أثار أنباء مقتل الفنان الكوميدي، داؤود سليمان، المعروف بـ“كشكوش“، في صفوف ميليشيا الحوثي، اليوم الأحد، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي .



ونشرت وسائل إعلام محلية، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ مقتل ”كشكوش“، لكن آخرين نفوا الخبر وأكدوا أنهم تواصلوا معه وأنه بخير .

وظهر ”كشكوش“ مقاتلًا في صفوف مليشيات الحوثيين، بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، بداية عام 2019، في مقطع فيديو، متسببًا بصدمة للكثير من جمهوره ومعجبيه المحليين.

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وتعليقًا على نبأ مصرع الفنان ”كشكوش“ في صفوف الحوثيين، قال الكاتب اليمني سام الغباري، ”خُدِعنا حتى من كشكوش، الذي كان يتابعه إخوتي الصغار بشغف، ظهر هاشميًا عرقيًا نتنًا ومسلحًا، غير أنه انتهى اليوم في الجوف جثة تأكلها الضباع“.

ومضى في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلًا: ”اخترق الهاشميون الفرس وعي قيادة اليمن بكل اتجاه، وقدموا أنفسهم روادًا في كل مجال، ثم انقضوا بهجمة رجل واحد على حياتنا ثم ذهبوا إلى جهنم وردا“.

ويرى الناشط اليمني يحيى قمع، أن ”معركة الحوثي ومشروعه السلالي الذي يستهدف المجتمع اليمني بجميع مكوناته، معركة جمع لها من شتى القطاعات الثقافية والتربوية والدينية والقبلية والإعلامية“.

وأشار في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إلى أن ”كشكوش، صانع الابتسامة حوله الحوثي إلى صانع للموت“.

ويعد الممثل اليمني داؤود، أحد أبرز الوجوه الفنية في اليمن، إذ كان بطلًا للمسلسل الكوميدي المخصص للأطفال ”كشكوش“ في عام 2003، قبل أن يواصل مشواره الفني ويشارك في عدد من المسلسلات الكوميدية والأعمال الدرامية اليمنية، على مدى السنوات الماضية.