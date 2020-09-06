نائب رئيس الوزراء يشيد بالنهوض التنموي والإستقرار الأمني في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد نائب رئيس الوزراء، القائم بأعمال وزير النقل، الدكتور، سالم الخنبشي، بالنهوض التنموي الذي تشهده محافظة شبوة في مختلف المجالات، وبإستقرار الحالة الأمنية في المحافظة.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأحد، محافظ شبوة محمد بن عديو والامين العام للمجلس المحلي بشبوة عبدربه هشله واعضاء المكتب التنفيذي واللجنة الأمنية بالمحافظة .

Advertisements

وفي مستهل اللقاء، نقل الخنبشي للحاضرين لهم تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك .. معربا عن اعتزازهم بما يعتمل اليوم في شبوة من حراك تنموي مشهود .

وأكد أن شبوة أصبحت محط انظار الجميع اليوم باعتبارها تمثل ورشة عمل تنموية حققت النهوض بواقع مختلف القطاعات الخدمية والاساسية فيها بالتزامن مع التطور العمراني الهائل الذي تشهده مدينة عتق وبقية المديريات الاخرى .. منوهاً بجهود السلطة المحلية ونجاحها الملموس على هذا الصعيد وأهمية تكاتف جهود الجميع معها من اجل مواصلة عملية البناء والتنمية بالمحافظة .

وناقش اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق،وسالم باعوضة وعلي الكندي وسالم الاحمدي وسالم النسي ومديرا امن المحافظة العميد عوض الدحبول والامن السياسي علي سويلم، جملة من القضايا المرتبطة بالاداء الوظيفي العام لاجهزة الدولة بالمحافظة والاستحقاقات العامة لموظفيها في كافة القطاعات، واحتياجات المحافظة من الدرجات الوظيفية الجديدة وبما يتناسب مع حجم وطلب شاغلي الوظيفة العامة من المؤهلين علميا.

وكان محافظ شبوة محمد صالح بن عديو قد رحب بنائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي .. مؤكداً على أهمية إعادة تشغيل كافة القطاعات النفطية والغازية في المحافظة .