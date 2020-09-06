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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 810 منازل فجرتها ميليشيا الحوثي منذ بداية الانقلاب في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وثقت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، تفجير مليشيا الحوثي الانقلابية 810 منزلا في 17 محافظة يمنية، لمواطنين معارضين للمشروع الانقلابي والقائم على التمييز العنصري السلالي، وذلك خلال الفترة من 1سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2020م.
وبحسب التقرير الذي جرى اشهاره اليوم بمدينة مأرب، فقد احتلت محافظة تعز المرتبة الاولى بعدد المنازل التي تم تفجيرها وتشريد الاسر منها والتي بلغت (149) منزلا، تلتها محافظة البيضاء بتفجير (124) منزلا، ثم محافظة أب بتفجير(120)منزلا، فيما توزعت بقية المنازل التي فجرتها مليشيا الحوثي بالترتيب حسب عددها الموثقة على محافظات (حجة، لحج، ذمار، صنعاء، الضالع، مأرب، الجوف، عمران، شبوة الحديدة، أبين، وصعدة).
ووثق تفجير وهدم وحرق اربعة منازل في محافظتي عدن وحضرموت من قبل فصائل مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وتنظيم القاعدة ومسلحين قبليين.
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