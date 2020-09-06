تدشين العام الدراسي الجديد للمرحلة الثانوية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم، العام الدراسي الجديد 2020 – 2021م لطلاب وطالبات الثانوية العامة بمديريات وادي حضرموت والصحراء.



واستمع الوكيل خلال جولته الميدانية بثانوية تاربة للبنات من مدير مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد فلهوم، إلى شرح حول الترتيبات الخاصة لإنجاح العام الدراسي والتغلب على كافة التحديات، لافتا بأن اجمالي الطلاب الملتحقين للعام الدراسي الجديد 23 ألف و583 طالب وطالبة، موزعين على 50 ثانوية حكومية وأهلية .

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وشدد الوكيل الكثيري على أهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد والوقوف جنبا الى جنب لمواجهة التحديات ، داعيا أبنائه وبناته الطلاب الى بذل المزيد من الجد والاجتهاد لتحقيق نتائج تشرف أسرهم ومجتمعهم نهاية العام.

الى ذلك اطلع الوكيل، الكثيري ومدير مديرية تريم خالد هويدي، على سير العمل الجاري في مشروع ثانوية عيديد للبنات بمديرية تريم ، الممول من حصة المحافظة من مبيعات النفط بكلفة اجمالية 728 ألف دولار.

ويشمل المشروع البالغ نسبة انجازه 90 في المائة بناء 18 فصل دراسي مع ملحقاتها في مساحة 2230 متر مربع.