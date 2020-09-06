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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة عدن تدشن التسجيل والقبول الكترونيا للعام الجامعي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشنت جامعة عدن اليوم، التسجيل والقبول للعام الجامعي، 2020 – 2021م، بآليته الإلكترونية الجديدة.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور الخضر لصور، اهمية المشروع، الذي من خلاله سيستطيع الطلاب إدخال بياناتهم رقميًا بواسطة الهاتف المحمول، للتسجيل في أي من كليات الجامعة، كنظام بديل عن نظام التسجيل يدويًا.
فيما اوضح المسجل العام للجامعة فهد المارمي، أن الخطوة الجديدة هدفها تسهيل التنسيق والتسجيل للطلاب عبر الهواتف المحمولة، كما أن هذا النظام يحافظ على البيانات الشخصية للمتقدمين، ويحدّ من عملية التجمّع والتزاحم البشري.
في سياق اخر دشن رئيس جامعة عدن بكلية الحقوق فعاليات الرش والتعقيم لكليات الجامعة، نفذها قطاع الرعاية الصحية الاولية من خلال البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، وتستهدف 13 كلية موزعة، اضافة الى 10 مواقع تعليمية تتبع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتأتي الحملة في اطار الخطة المشتركة بين وزارة الصحة والسكان وجامعة عدن لمكافحة فيروس كورونا وتهيئة المرافق التعليمية بالجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد.
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