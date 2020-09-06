شكرا لقرائتكم خبر عن الخيانة من الداخل : تحرك امني عاجل لإحباط أخطر مؤامرة تستهدف الأمن الكويتي .. والقبض على ضابطين بارزين بمواقع حساسة جدا .. تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر أمني، إنه تم إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي في الكويت.
ووفقا لـ”القبس”، أكد المصدر أنه تم إلقاء القبض، اليوم على ضابطين يشغلان أعمالًا حساسة.
وأشار إلى أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين، ونوابا، ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدًا الى خارج الكويت، حيث رصدت تواصلهما مع أطراف في لندن.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية بعد أن قاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت في 2019.
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