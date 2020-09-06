شكرا لمتابعة خبر عن المخلافي : يهدد بدخول المخا وعدن .. وصيادون يتظاهرون ضد قوات طارق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تظاهر العشرات من الصيادين في مدينة المخا، اليوم الأحد، احتجاجاً على ممارسات قوات تابعة لطارق عفاش، الموالية للإمارات.

وقالت مصادر محلية إن أحد أفراد قوات خفر السواحل، التي يقودها العميد عبدالجبار الزحزوح، أطلق النار على عدد من الصيادين، ما أدى إلى إصابة بعضهم.

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وأشارت المصادر إلى أن الجندي الذي أطلق النار على الصيادين، كان برفقة مدير مديرية المخا أثناء إعادة فتح البحر أمام الصيادين.

وكانت القوات الموالية للإمارات أغلقت البحر أمام الصيادين قبل ثلاث سنوات، ومنعتهم من الاصطياد، ما تسبب في حرمان أبناء مديرية المخا من مصدر رزقهم اليومي، ودفعهم للنزوح إلى مناطق أخرى.

من جانبه شنّ القيادي في حزب الإصلاح في تعز، حمود المخلافي، الأحد، هجوماً على الفصائل الموالية للإمارات في الساحل الغربي والمحافظات الجنوبية، متوعداً باقتحام معاقلها خلال أيام.

وقال المخلافي -المقيم حالياً في تركيا- في تغريدة عبر ’’تويتر‘‘، إن الإمارات دعمت طارق عفاش والانتقالي بأسلحة متطورة وهدفها طعن ’’الشرعية‘‘.

وتتزامن تصريحات المخلافي مع تحركات لمسلحي الإصلاح باتجاه معاقل القوات الموالية لأبو ظبي في الساحل الغربي وعدن، وهو ما يشير إلى نية الحزب التوغُّل في معاقل قوات طارق عفاش والانتقالي، والتي يعتبرها خنجراً في خاصرته.

وتشهد محافظة تعز -منذ 3 أعوام- صراعاً بين قوات الشرعية، المُمثَّلة بمسلحي حزب الإصلاح، وفصائل أخرى موالية للإمارات، في إطار مخطط يستهدف التقدم باتجاه عدن والمحافظات الجنوبية.