شكرا لمتابعة خبر عن باسندوه : يخرج عن صمته ويحدد انحيازه الكامل مع هذه الجهة.؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس الوزراء اليمني السابق’’محمد سالم باسندوه ‘‘ ان اليمنيين سيلتفون في نهاية المطاف حول الجهة القادرة على إيقاف عبث الخارج ببلدهم.

وفي تغريدة لـ باسندوه رصدها محرر ’’سمابرس‘‘ اوضاح قائلا : سيلتف اليمنيون في نهاية المطاف حول الجهة القادرة على إيقاف عبث الخارج ببلدهم.

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