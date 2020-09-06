شكرا لمتابعة خبر عن أبناء تهامة يطالبون برحيل قوات طارق عفاش من بلادهم لهذه الأسباب ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر عدد من المواطنين في مدينة المخا عن استيائهم الشديد وغضبهم من الأعمال والممارسات التي تقوم بها ، قوات طارق عفاش، من خلال بسطها على الأراضي والسطو عليها بالقوة.

وقالت مصادر محلية إن المواطنين في مدنية المخا "ضاقوا ذرعا" بالممارسات غير الإنسانية التي يقوم بها افراد محسوبين على طارق عفاش.

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وتشير المصادر الى أن قوات ’’طارق عفاش‘‘ تقوم بأعمال نهب وبسط على أراضي المواطنين ، وأخذها بقوة السلاح والنزول الى اراضي المواطنين على شكل عصابات مدنية .

واضافت أن حالة من الإستياء تسود أبناء المخا والساحل ، مؤكدة أن تلك التصرفات ستؤدي في النهاية الى انفجار الوضع كون الضغط يولد الإنفجار.

ومنذ فترة نظم أبناء تهامة هاشتاج تحت عنوان تهامة_للتهاميين و طالبوا فيه برحيل قوات طارق عفاش وترك تهامة لأبناىها.