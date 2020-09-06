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عدن - ياسمين التهامي - للتو الحوثي يعلن رسمياً هذا الخبر المؤسف لجميع اليمنيين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ثي يعلن رسمياً هذا الخبر المؤسف لجميع اليمنيين ويطالب بتدخل طرف دولي ثالث (تفاصيل) الحوثي يعلن رسمياً هذا الخبر المؤسف لجميع اليمنيين ويطالب بتدخل طرف دولي ثالث (تفاصيل) كشف عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، عن تنصل ومخالفة الأمم المتحدة بشأن ما تم الإتفاق عليه مع حكومة الإنقاذ الوطني بخصوص صهريج صافر. وقال الحوثي في تغريدة له على تويتر، “أبلغتنا وزارة الخارجية اليمنية بأسفها على مخالفة الأمم المتحدة لما تم الاتفاق عليه معها بخصوص ‎#صهريج_صافر”. وأضاف: “ومع أن مكتب المبعوث طالب بالملاحظات خطيا إلا أننا نحملهم المسؤولية، فقد كنا نترقب المراوغة”. وختم تغريدته قائلاً: “وحتى لا نستمر في جدل عقيم فإننا نطالب بتدخل طرف ثالث دولي غير مشارك بالعدوان تداركا لأي كارثة أو إعاقة”.

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