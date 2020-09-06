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عدن - ياسمين التهامي - نجل “طلال مداح” يرفع بطلب إلى يوتيوب وينفعل غاضبًا: “طز فيكم كلكم”!.. ماذا حدث؟؟

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جديد اب برس

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مرة أخرى نجل الفنان الراحل طلال مداح إلى شن هجوما جديدا على من يستخدم أغاني والده بإعادة توزيعها وبثّها عبر موقع الفيديوهات ”يوتيوب“. تحقيق مكاسب مادية واتهم عبدالله طلال مداح، من يسعى لتحقيق مكاسب مادية على حساب أغاني والده، دون الحصول على تنازل كتابي منه كونه الوريث الوحيد له، موجها إنذارا أخيرا لمن يُقدم على ذلك الفعل مجددا، وعلقّ بقوله: ”طز فيكم كلكم“ وقال نجل طلال مداح تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ : ”راسلت يوتيوب و طالبت بتوقيف جميع القنوات اليوتيوبية اللي غير قانونية.. ما عندك تنازل مني على كل عمل بتنحذف قناتك كليًا“. وأضاف ”مداح“ : ”لا تزعلون بس حقي أعطيتكم مجانًا عشرين سنة استهبلتم وكل من هب ودبْ غنى وكتب فلكلور.. قناتنا توزع كل شي وتسحبون أعمالنا بقنواتكم.. لا طز فيكم كلكم“.

انقسام المتابعون وتابع في تغريدة أخرى قائلا: ”غير قناة وزارة الإعلام الثقافية وإنتاجها وقناتنا ما ينزل شي لو أوقف نص قنوات اليوتيوب.. إنذار نهائي“. وانقسم المتابعون للقضية بين مؤيد ومعارض وسط حالة من الجدل، بشأن طريقته التي تحدث بها مع المتابعين، حيث طالبه البعض بأن ينتهج مسلك الدعاوى القضائية ضد من يعتدي على حقوق أغاني والده، بينما هاجمه آخرون بسبب أسلوبه. المصدر: تويتر