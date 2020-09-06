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عدن - ياسمين التهامي - أطعمة تسبب إنتشار البهاق.. توقف عن تناولها فوراً !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements البهاق من أمراض المناعة الذاتية يتم فيها مهاجمة الخلايا التي تنتج صبغة الجلد وتدميرها ، مما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء غير منتظمة على الجلد. يتساءل الكثير من الأشخاص الذين يعانون من “v itiligo” عما يمكنهم فعله حيال ذلك ، وما إذا كانت خياراتهم الغذائية ونمط حياتهم يمكن أن تمنع تكرار الحالة أو تفاقمها. ووفقاً لما ذكره موقع “صدى البلد”، حذر الدكتور عماد زهران استشاري الأمراض الجلدية، مرضى البهاق بكافة أنواعه من تناول هذه الأطعمة التي تسبب انتشار البهاق، تتمثل فيما يلي : أطعمة تسبب انتشار البهاق. كحول اللحوم المصنعة الوجبات السريعة المواد الحافظة المشاوي بكافة أنواعها من خارج المنزل يفضل الشوي بالمنزل. وأكد استشاري الأمراض الجلدية، انه على الرغم من عدم وجود “نظام غذائي للبهاق” موصوف رسميًا ، فإن أفضل الخطوات الغذائية التي يمكنك اتخاذها تشمل اتباع نظام غذائي صحي مليء بالعناصر الغذائية الجيدة وشرب الكثير من الماء . وكما هو الحال مع أي اضطراب المناعة الذاتية ، قد تستفيد من الأطعمة تعزيز نظام المناعة التي تحتوي على المواد الكيميائية النباتية، بيتا كاروتين ، و مضادات الأكسدة . أطعمة مفيدة لمرضى البهاق. موز تفاح الخضر الورقية ، مثل الخس أو اللفت الحمص ، المعروف أيضًا باسم حبوب الحمص الخضروات الجذرية وخاصة البنجر والجزر والفجل التين والتمر السمك.

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