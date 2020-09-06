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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. انفجار سيارة كهربائية وتطايرها في الهواء أثناء إعادة شحنها.. وهذا مصير المتجمهرين حولها (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو لانفجار سيارة كهربائية أثناء إعادة شحنها. وأظهر الفيديو سيارة كهربائية من نوع “بايك” أثناء شحنها في مدينة سانمينغ جنوبي الصين ، وبدأت السيارة في إخراج الدخان ثم اندلعت ألسنة اللهب. وذكرت وسائل إعلامية أن سبب الانفجار ربما يرجع لمشاكل في بطاريتها. وللسيطرة على الحريق، قرر رجال الإطفاء توجيه الماء نحوها ، وانفجرت السيارة بقوة حتى تطايرت أبوابها في الهواء ، لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى، على الرغم من وجود عدة أشخاص على بعد أمتار من موقع الانفجار.

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