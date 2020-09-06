شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة كويتية شهيرة تصدم متابعيها بفيديو صادم وفضيحة أخلاقية للخادمتين اللواتي يعملن في منزلها ..والمفاجأة التي عثرت عليها في هواتفهن عند تفتيشها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الفنانة الكويتية شيماء علي، في فيديو مصور

نشرته عبر حسابها على “سناب شات ” عن صدمتها في الخادمتين اللتين تعملان لديها في المنزل، مشيرة إلى أنها اكتشفت أنهما شاذتان جنسيا.

وقالت في الفيديو ”والله أخجل من الحديث في هذا الموضوع، اكتشفت أن الخادمتين تحبان بعضهما، أستغفر الله العظيم، تسافران سويا وحياتهما سويا“.

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وتابعت ”لم أكن أعرف بهذا الأمر إلا عندما طلبت هاتف واحدة منهما، وفوجئت بوجود صور لهما في أوضاع مخلة وصادمة“.

وأردفت: ”طلبت فحص هاتف واحدة منهما، حتى أتأكد من عدم وجود صور لي أو لأولادي، ولكن صدمت مما رأيته، أوضاع صادمة وخطئي أنني ما عرفت من البداية“.