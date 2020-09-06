شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالصور ..شاهد ماذا فعل مدير شركة سياحية في السعودية مع فتاة تقدمت لوظيفة في مكتبه ..فضيحة تهز المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار قيام شركة سياحية في السعودية بوضع شرط “صادم” لقبول أي فتاة لشغل وظيفة سكرتيرة خاصة للمدير جدلاً واسعاً بين السعوديين بمواقع التواصل الإجتماعيّ .

واشترطت الشركة أن تكون الفتاة المتقدمة للوظيفة “منفتحة وبدون غطاء وجه” تحت مسمى “وناسة”.

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وانتشرت محادثة “واتس آب” بين إحدى السعوديات اللاتي تقدّمن للوظيفة المذكورة مع شخص عرّف نفسه لها على أنّه مدير فرع جدة في الشركة السياحية.

وذكر لها أن الراتب للوظيفة المُعلن عنها 9500 ريال، وقال إن الشرط “كشف الوجه”، وأن تكون متحررة “وناسة”، لافتاً إلى أنّ تعاملها مباشرةً معه.

وتصدّر هاشتاغ #شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف موقع تويتر في السعودية، وسط مطالبات بمحاسبة الشركة السياحية التي وضعت ذلك الشرط، فيما طالب آخرون بحماية الفتيات من الاستغلال.