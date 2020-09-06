الخنبشي وبن عديو يفتتحان ويتفقدان عددا من المشاريع في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قام نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، ومعه محافظ شبوة محمد بن عديو، بافتتاح وتفقد عدد من المشاريع المختلفة في شبوة.



وافتتح الدكتور الخنبشي وبن عديو، ملعب الفقيد ناصر الخليفي بمدينة عتق، عقب استكمال عملية تعشيبه بملبغ 235 ألف دولار من حصة المحافظة من مبيعات النفط، وهنأ الخنبشي، الرياضيين من أبناء شبوة بتعشيب أول ملعب رياضي بالمحافظة، كما استمع من مدير عام مكتب الشباب والرياضة في شبوة محسن سنان، إلى شرح حول مواصلة العمل لانجاز مشروعي المنصة الرئيسية والمدرجات الجانبية للملبع بتكلفة 26 مليون ريال بتمويل محلي، والتي تجاوزت نسبة الانجاز فيهما 80 بالمائة.

وفي السياق، اطلع نائب رئيس الوزراء ومحافظ شبوة، على مستوى جاهزية مطار عتق الدولي لاستقبال مختلف الرحلات الجوية، ونوه الدكتور الخنبشي، بأهمية إعادة تشغيل المطار في أقرب وقت، موجها الهيئة العامة للطيران المدني بضرورة الترتيب لتشغيل الرحلات إلى مطار عتق، مشيدا بجهود السلطة المحلية لاستكمال ما تبقى من التجهيزات الفنية وإعادة تشغيل المطار بعد الانتهاء من أعمال التأهيل التي تشمل ترميم إدارته وصالاته الداخلية والخارجية وإعادة تأهيل مدرجاته وتسوير المطار.

Advertisements

وعلى صعيد متصل، قام نائب رئيس الوزراء الخنبشي والمحافظ بن عديو، بزيارة تفقدية لمشروع مبنى المستشفى المركزي الجديد بمدينة عتق والجاري إعادة تأهيلها وترميمها عقب تعرض مكوناته الهندسية لدمار جرّاء حرب مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على محافظة شبوة.

واستعرض مدير مكتب الصحة في شبوة الدكتور عيدروس بارحمة ومدير مستشفى عتق الدكتور علي ناصر، المكونات الأساسية للمستشفى التي تشمل أربعة طوابق وتتسع لمائتين وخمسة وثلاثين سريرا، وأربع غرف عمليات كبرى، واربع غرف للعناية المركزة وأخرى للإفاقة، وقسم خاص بالطوارئ، وآخر للأشعة والأجهزة التشخيصية وثلاجة كبيرة للموتى ووحدة سكنية للأطباء.

كما اثنى نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، على دعم السلطة المحلية بمحافظة شبوة لمراكز العزل الاحترازي، ورعايتها ودورها في إقامة ثلاثة مراكز منها في كل من عتق وبيحان وعزان .. مؤكدا اهتمام لجنة الطوارئ وحرصها على دعم القدرات الفنية والتشخيصية لمراكز العزل لمواجهة جائحة كورونا العالمية.

رافقهما وكلاء محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق وعلي الكندي وسالم الأحمدي وسالم النسي، وقائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاه العميد عزيز العتيقي، ومدير عام شرطة شبوة العميد عوض الدحبول، ومدير الأمن السياسي في شبوة علي سويلم، ونائب مدير الهيئة العامة للنقل البري في شبوة سند ذيبان ومدير عام مكتب النقل في شبوة سيف الدحبول.