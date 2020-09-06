بدء دورة تدريبية لتقديم المشورة وفحص فيروس "الإيدز" بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمهرة اليوم، الدورة التدريبية حول دليل خدمة مبادرة الكادر الصحي لتقديم المشورة وفحص فيروس نقص المناعة البشري الإيدز.



واكد مدير المكتب الدكتور عوض سعد، أهمية الدورة في تأهيل الكادر الصحي لتمكينهم من تقديم التوعية و المشورة وفحص فيروس نقص المناعة البشري الإيدز، مشيدا بجهود برنامج الإيدز بالمهرة، في سبيل اعادة تفعيل مكتب المشورة لفحص نقص المناعة البشري على مستوى المحافظة.

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