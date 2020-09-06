شكرا لبحثكم عن خبر العمال يطالبون باستعادة منشاة نفطية مهمة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شارك عمال وموظفو شركة النفط اليمنية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأحد في وقفة احتجاجية للمطالبة باستعادة إحدى المنشآت النفطية الخاصة.

ونفذ المحتجون وقفتهم أمام مبنى المحكمة الاستئنافية التجارية بعدن للمطالبة بسرعة البت في القضية المنظورة أمام المحكمة الخاصة باستعادة المنشأة النفطية بكالتكس.

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وشدد المحتجون على سرعة تطبيق القانو، وإبطال حكم التحكيم، ووقف العبث بممتلكات الدولة، وفسخ عقد التأجير لمنشأة كالتكس الاستراتيجية النفطية.

وطالبوا المحكمة الاستئنافية التجارية، بضرورة الإسراع في اصدار قرار بطلان حكم التحكيم بمنشأة كالتكس للتموين البحري؛ كونه حكما غير قانوني ومخالف للنظام والقانون، وصادر من قبل جهة غير مخولة قانوناً بذلك.