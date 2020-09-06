شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض السكري الكاذب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لممكن أن يتعرض البعض للعديد من العلامات التي تجعلهم يشكون بإصابتهم بـ مرض السكري، إلا أن هناك ما يعرف باسم السكري الكاذب، وهو حالة تزداد فيها إفراز كميات كبيرة من البول، وتزداد فيها العطش بشكل كبير على مدار اليوم. ووفقاً لما نشره موقع “هيلث”، يعتبر السكري الكاذب مجرد اضطراب غير شائع يؤدي إلى اختلال توازن السوائل في الجسم، وهذا الاختلال يجعلك تشعر بالعطش الشديد حتى لو كنت قد شربت للتو، كما أنه قد يجعلك تنتج كميات كبيرة من البول. إليكم أهم أعراض مرض السكري الكاذب : – تشمل أعراض مرض السكري الكاذب كثرة التبول تصل للاستيقاظ من النوم للحاجة للتبول. – العطش بشكل مبالغ فيه مهما ارتويت من الماء. – كما يكون البول في حالة السكري الكاذب، بول خفيف فاتح اللون . -جفاف الفم . وفي مرض السكري الكاذب ، يكون إخراج البول أعلى من ثلاثة لترات في 24 ساعة ، يستمر في الارتفاع ، حتى عند عدم شرب أي ماء.

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