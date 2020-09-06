شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد صادم.. لن تتخيل ماذا فعل هذا الرجل بإمرأة روسية في الشارع العام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشهد صادم.. لن تتخيل ماذا فعل هذا الرجل بإمرأة روسية في الشارع العام.. فيديو

في تصرّف غير متوقع أقدم رجل روسي على وضع إمرأة في حاوية بأحد شوارع مدينة أومنسك الروسية. ويظهر في مقطع متداول، امرأة روسية ظلت تلاحق رجلاً يمشي في الشارع، وقد حاول مراراً إخبارها بالتوقف عن ملاحقته لكنّها لم تُصغِ إليه . ويبدو أن الرجل ضاق ذرعاً بتلك المرأة، فحملها ثم رماها داخل حاوية القمامة، في مشهدٍ صادم . شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشهد صادم.. لن تتخيل ماذا فعل هذا الرجل بإمرأة روسية في الشارع العام.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.