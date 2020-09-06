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عدن - ياسمين التهامي - مذيعة النشرة الجوية تقتل نفسها بعد الإعتراف بخطاياها !

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جديد اب برس

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كيلي بلاسكير، مراسلة الأرصاد الجوية بقناة (KCBD) التابعة لشبكة (NBC) الأمريكية، بقتل نفسها يوم الأحد، بعد عامين من وفاة ابنها الإنتحار. وقالت كارين ماكاي، زميلة بلاسكير، المقيمة في ولاية تكساس، إن المراسلة قدمت اعترافًا مؤلمًا على موقع "فيسبوك" لـ "خطاياها" قبل انتحارها. وتذكرت حزنها على وفاة ابنها في تكريم على الهواء ليلة الاثنين، قائلة: "ما لا يمكنك رؤيته على التلفزيون كان قلبًا محطمًا"، مشيرة إلى إلى ابنها توماس، الذي انتحر في فبراير 2018". وأضافت: "أتذكر يومًا ما قبل عامين عندما جلست أنا وهي وتحدثنا في الاستوديو وأخبرتني أن عالمها لن يكون كما كان أبدًا. كان عمره 19 عامًا، على بعد أسبوعين من بلوغ سن العشرين". وكانت بلاسكير قد أخبرت زميلتها في ذلك الوقت أنه "من الصعب جدًا على من عرفه منا فهم السبب". وتابعت مكاي للمشاهدين: "الآن، في نهاية هذا الأسبوع، انتحرت كيلي الجميلة، صرخة للمساعدة جعلتها علنية على صفحتها على "فيسبوك". وفي آخر مشاركة لها على "فيسبوك"، شاركت بلاسكير "اعترافًا أخيرًا بالخطايا التي أنا مسؤول عنها"، زاعمة أن مدرسًا في المدرسة الثانوية قد أعدها لعلاقة استمرت لسنوات. وكتبت: "كان من المفترض أن يكون شخصًا يبحث عني، ولكن بدلاً من أن يبحث عني نظر إليّ بطرق لا ينبغي للرجال أن ينظروا إلى الأطفال". كما يبدو أنها تشير إلى أنها كانت تعاني من صحتها العقلية، قائلة: "أنا أحبكم يا أصدقائي". وكتبت أن "عقلي مكسور ولا أستطيع تحمله بعد الآن".