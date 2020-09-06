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عدن - ياسمين التهامي - بملابس مكشوفة وشعر مندوش : إبنة شقيق أسامة بن لادن تظهر بإنفتاح وتحرر غير مسبوق .. وتكشف عن هواياتها المفضلة..شاهد(صور)

نشرت صحيفة “الديلي ميل”، مجموعة من الصور الجديدة، التي تُظهر نور بن لادن، ابنة شقيق أسامة بن لادن، والحاصلة على الجنسية السويسرية والبالغة من العمر ٣٣ عاماً. انفتاح وتحرر وأظهرت الصور تمتع ابنة شقيق أسامة بن لادن بانفتاح وتحرر بخلاف عقلية عمها الإرهابي، إذا ظهرت في أزياء عديدة وبعضها مكشوف. كما أن لدى “نور”، شقيقة كبرى تعمل مغنية بوب، وحصلت نور على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة جنيف وماجستير في القانون التجاري من جامعة لندن. الهوايات ومن أهم الهوايات التي تفضلها لعب كرة القدم لمدة ١٣ عامًا، وكان عمرها ١٤ عامًا عندما وقع هجوم ١١ سبتمبر. وعن رأيها السياسي، قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد الذي يمكنه منع أحداث ١١ سبتمبر مرة أخرى. ووفقا لـ “الديلي ميل”، فإن “نور” أكدت أن انتخاب “جو بايدن” يعني وقوع عمل إرهابي آخر في القريب، وهذا اللقاء يعد الأول لها على الإطلاق في الظهور الإعلامي. انتخاب ترامب وقالت إنه يجب انتخاب ترامب لأن ذلك سيضمن أمن أمريكا على المدى البعيد والعكس تماما سيحدث مع منافسه. كما هاجمت النائبة إلهان عمر وقالت إنها تكره الولايات المتحدة وعليها أن تعود لموطنها الأصلي. وأكدت ابنة شقيق “بن لادن”، أنها من أشد الداعمين للرئيس ترامب في إدارته، وألقت في الوقت ذاته باللوم على إدارة أوباما بأنها سمحت لداعش بأن يتمدد أكثر ويصبح تنظيما قويا. وأضافت: تنظيم داعش انتشر في ظل وجود أوباما ووصل إلى أمريكا وأوروبا وانتهى وجوده بعد أن وصل ترامب للحكم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

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