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عدن - ياسمين التهامي - وداعًا للحموضة وآلام المعدة والمريء.. وصفات طبيعية سهلة تنهي معاناتك إلى الأبد.. (تعرف عليها)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements كنت تعاني من اعراض ارتجاع المريء فإنك قد تواجه أوقات صعبة من اجل تحديد الأطعمة والمشروبات الأنسب لك، وذلك لتفادي اثار حرقة المعدة المؤلمة. لذا فإن تجنب الأطعمة الدسمة والمشروبات مثل القهوة والمشروبات الغازية، والعصائر الحمضية قد يساعد على تخفيف ظهور الاعراض. فما هو البديل؟ وكيف يمكن علاج حرقة المعدة بالاعشاب والأطعمة والمشروبات الطبيعية؟ اعراض ارتجاع المريء يعاني الكثيرون من ارتداد الحمض من وقت إلى آخر. وقد يكون ارتداد الحمض خفيف يحدث مرتين على الأقل اسبوعيا، أو ارتداد حمض متوسط إلى شديد والذي قد يحدث مرة واحدة على الأقل أسبوعيا. ومن أبرز الاعراض: حرقة المعدة ألم في الصدر صعوبة البلع التهاب الحلق السعال اضطراب النوم علاج حرقة المعدة بالاعشاب يوجد العديد من الأعشاب الطبيعية والوصفات المنزلية، والتي يمكن استخدامها للتخفيف من اعراض ارتجاع المريء وحرقة المعدة. ومن أشهر تلك الأعشاب: 1. البابونج : يمكن ان يساعد شرب كوب من شاي البابونج على تهدئة الجهاز الهضمي، واضطرابات المعدة. كما انه يساعد على خفض التوتر، وبالتالي المساعدة على النوم. 2. الزنجبيل: ومن طرق علاج حرقة المعدة بالاعشاب ايضا، هو استخدام جذر الزنجبيل والذي تداول استخدامه منذ آلاف السنين كعلاج شعبي فعال لحرقة المعدة. 3. عرق السوس: أثبتت العديد من الدراسات فعالية عرق السوس على زيادة الغشاء المخاطي لبطانة المريء، وهو ما يساعد على التخفيف من آثار حرقة المعدة. 4. صودا الخبز : يمكن أيضا استخدام صودا الخبز في علاج حرقة المعدة، نظرا لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم والتي تعمل على تحييد حمض المعدة بشكل سريع والتخفيف من اعراض ارتجاع المريء بشكل مؤقت. 5. العسل: يرى الباحثون بأن تناول العسل يساعد في الحفاظ على الأحماض منخفضة، وذلك عند تناول معلقة صغيرة من العسل (حوالي 5 مليليتر). وإذا كنت لا تفضل تناول العسل منفردا فبإمكانك إضافته على الشاي أو كوب من الماء الدافئ. . شاي الأعشاب يمكن ان يساعد شاي الأعشاب الخالي من الكافيين على تحسين عملية الهضم والتخفيف من مشاكل المعدة مثل الغثيان، والغازات، وحرقة المعدة. تنويه: في حالة إضافة الأعشاب المجففة على الشاي، فإنه يجب استخدام ملعقة صغيرة من الأعشاب لكل كوب من الماء الساخن. ويتم نقع الأوراق إلى مدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق. اما الجذور فيتم نقعها لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 20 دقيقة. 7. العلكة الخالية من السكر: يمكن ان يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر على تخفيف اثار ارتجاع المريء. حيث اثبتت احد الدراسات العلمية بان مضغ العلكة الخالية من السكر ولمدة حوالي 30 دقيقة بعد تناول الطعام، يعمل على تحفيز الغدد اللعابية، وبالتالي زيادة اللعاب والذي يساعد بدوره على التخلص من أي حمض. 8. أعشاب طبيعية أخرى: ومن الأعشاب الطبيعية الأخرى، والتي اشتهر استخدامها في الطب الشعبي من اجل تحسين عملية الهضم وتخفيف حرقة المعدة: الشمر شاي البابايا الكراوية عشبة المليسة (بلسم الليمون) سلبين مريمي أو شوك الحليب (milk thistle). 9. استخدام الحليب النباتي بأنواعه: إذا كنت تعاني من تزايد اعراض ارتجاع المريء عند تناول منتجات الألبان، أو لديك رد فعل تحسسي تجاه الجلوتين. فبإمكانك استخدام الحليب النباتي والذي يعتبر بديل جيد وأكثر أمانا. ومن أنواع الحليب النباتي: حليب الشوفان حليب الكاجو حليب اللوز حليب الكتان (flax milk) حليب جوز الهند. 10.أنواع عصائر الفاكهة المناسبة: يؤدي شرب العصائر الحمضية مثل عصير البرتقال، والاناناس، وعصير التفاح إلى زيادة اعراض ارتجاع المريء. لذا فأنه من الأفضل اختيار المشروبات الطبيعية الأقل حامضية من اجل الحد من خطر ظهور اعراضه. ومن العصائر منخفضة الحامضية: عصير الشمندر عصير البطيخ عصير الصبار عصير الملفوف عصير الجزر عصير الكرفس. وفي المقابل يجب تجنب عصير الطماطم، حيث ان الأطعمة التي تحتوي على الطماطم تزيد من اعراض ارتجاع المريء. 12.علاج ارتجاع المريء بالزيوت الطبيعية: إلى جانب طرق علاج حرقة المعدة بالاعشاب، فقد تساعد بعض الزيوت الطبيعية ايضا في التخفيف من اعراض حرقة المعدة، ومن أمثلة تلك الزيوت: 1. زيت الزنجبيل اشتهر استخدام زيت الزنجبيل الطيار (Ginger essential oil) في علاج بعض من اضطرابات الجهاز الهضمي، لذا فإنها قد تفيد أيضا الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة. 2. زيت الخزامى يتميز زيت الخزامى أو زيت اللافندر بخصائص مهدئة تساعد على الاسترخاء والحد من اضطرابات المعدة. لذا فأنها قد تكون مفيدة أيضا في خفض حرقة المعدة. 3. زيت النعناع قد يساعد استنشاق زيت النعناع الطيار (peppermint essential oil) في تخفيف اضطرابات المعدة ومن ضمنها حرقة المعدة. كما يمكن استخدامه أيضا في تدليك الصدر والبطن لتهدئة فرط نشاط الجهاز الهضمي. وفي النهاية إذا كنت سوف تتناول أي من الأعشاب الطبيعية إلى جانب تناول أي من أنواع الدواء. فعليك ان تعلم بأن بعض الأعشاب قد تتداخل مع بعض الادوية الموصوفة. لذا فأنه يجب استشارة الطبيب قبل الاستخدام. المصدر: موقع كل يوم معلومة طبية

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