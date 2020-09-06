شكرا لقرائتكم خبر عن فستان ”ميلانيا ترامب“ يُشعل مواقع التواصل .. إليكم سعره وكيف ظهرت وعرضت زوجها للسخرية؟ (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فستان ”ميلانيا ترامب“ يُشعل مواقع التواصل .. إليكم سعره وكيف ظهرت وعرضت زوجها للسخرية؟ (فيديو)

يبدو أن الفستان الذي اختارته سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، أعطى فرصة مثالية للنقاد من أجل تسليط الضوء على قضايا رئيسية يرغبون بإيصالها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الليلة الماضية، صعدت ميلانيا ترامب إلى المنصة إلى جانب زوجها في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث اختارت أن ترتدي ثوبًا باللون الأخضر بقيمة 3000 جنيه إسترليني أو ما يعادل 4000 دولارٍ أمريكي، وسرعان ما شبّه رواد موقع تويتر الفستان بشاشة خضراء، مستغلين الفرصة لتسليط الضوء على العديد من القضايا التي يشعرون بأن حكومتهم الحالية تجاهلتها، ولا سيّما العدد المذهل (والذي لا يزال متزايدًا) للوفيات المتعلقة بفيروس كورونا . وبينما سلط الممثل الكوميدي والمقدم الأمريكي تريفور نوح الضوء على صداقة دونالد ترامب مع المدان الذي يمارس الجنس مع الأطفال جيفري إبستين، غطى آخرون ملابسها بصور من مراكز احتجاز المهاجرين، وقضايا أخرى تهم المجتمع الأمريكي. وذهب آخرون إلى اتجاهٍ آخر تماما، مشيرين إلى أن ميلانيا ترامب كان ينبغي عليها أن تتعلم من دخول الملكة إليزابيث إلى عالم الأخضر الليموني في عام 2016، عندما ارتدته وجرى إجراء التعديلات عليه والسخرية منها حينها، مؤكدين على أن هذا اللون خطير جدا بالنسبة للسياسين وزوجاتهم. يُذكر أنه وعلى الرغم من أن اختيار السيدة الأولى لهذا الفستان لم يكن الخيار الأذكى لمثل تلك الليلة خصوصا وأنَّ لونه يسمح بإجراء التعديلات عليه وإضافة ما يحلو للأشخاص، نظراً لقرب لونه من الشاشة الخضراء المستخدمة لتصوير الأفلام ومقاطع الفيديو المراد التعديل عليها، إلا أن ذلك الفستان ذا الثنيات والذي جاء من طراز "Valentino" هو في الواقع تصميم جميل بحسب خبراء الأزياء، وما يزال بإمكان أي سيدة الحصول عليه بنصف سعره من متاجر "Matches". هذا وكانت ميلانيا قد أثارت ضجة واسعة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة تحيتها لابنة زوجها، إيفانكا، حيث تداول رواد تويتر، مقطع فيديو ظهرت فيه ميلانيا وهي تبتسم ابتسامة عريضة لإيفانكا، التي مرت من أمامها بعد الانتهاء من كلمتها في المؤتمر، إلا أن هذه الابتسامة تحولت تمامًا لتعبير حاد وصفه كثيرون بـ"الغريب". هذا وكانت ميلانيا قد أثارت ضجة واسعة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة تحيتها لابنة زوجها، إيفانكا، حيث تداول رواد تويتر، مقطع فيديو ظهرت فيه ميلانيا وهي تبتسم ابتسامة عريضة لإيفانكا، التي مرت من أمامها بعد الانتهاء من كلمتها في المؤتمر، إلا أن هذه الابتسامة تحولت تمامًا لتعبير حاد وصفه كثيرون بـ"الغريب". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فستان ”ميلانيا ترامب“ يُشعل مواقع التواصل .. إليكم سعره وكيف ظهرت وعرضت زوجها للسخرية؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.